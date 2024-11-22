"Чому я продовжив контракт? Через погоду. Головним чином, я не хочу, щоб наступного сезону у вересні, жовтні, листопаді звучали слова: "Це останній рік Пепа? Чи він знову продовжуватиме контракт?". Це була головна причина, я не хочу опинитися у такому становищі.

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Зрештою, контракт укладено. Я хотів би залишитися ще на два роки, але я знаю, що якщо результати будуть поганими, то двох років не буде. Те саме стосується і гравців. У нас є кілька неймовірних, легендарних гравців, але ми маємо вигравати.

Якщо ви не виступатимете, наш власник, голова ради директорів та вболівальники скажуть: "Що відбувається? Ми маємо щось змінювати. Усі перебувають під тиском, і я насамперед", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, що нещодавно іспанський фахівець продовжив угоду з Манчестер Сіті до 2027 року.

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