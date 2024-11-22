"Як знайшли Салюка? Він починав грати у моїй рідній Біляївці, команду тренував нинішній головний тренер нашої жіночої команди Сістерс – Євген Додурич. Він мені про Володимира Салюка багато розповідав, просив звернути увагу на хлопця. Салюк грав за друголігову команду Балкани. Я переглянув його і він мені сподобався.

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Потім запропонував його Роману Григорчуку. Йосипович, коли побачив Салюка, одразу сказав: "Він через півроку буде в Динамо (Київ)". У топ-команді, правильніше сказати. В принципі, так воно і вийшло. Салюк цього року грав за збірну на Олімпіаді у Парижі, він гравець молодіжної збірної.

Чому Салюк зараз грає за Металіст 1925 у Першій лізі? Річ у тім, що за Салюка треба було платити гроші, причому чималі. Металіст 1925 виявився готовим це зробити", – розповів Ковальчук у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, влітку 2024 року Володимир Салюк перейшов у Металіст 1925 з Чорноморця. 22-річний захисник провів вісім матчів за харківську команду у всіх турнірах, проте не відзначився результативними діями. Контракт Володимира з клубом чинний до 30 червня 2028 року.

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