"Положення у турнірній таблиці не впливає на Ліверпуль. Гра буде складатись з моментів на полі, а не з того, вище ми чи нижче у таблиці.

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Нам завжди складно було протягом років, відколи ми тут. Важка гра, більше нічого особливого для себе ми не відкриємо. Я знаю їхню якість. Ліверпуль вибув з гонки за титул? Якщо ви мене запитали б це за 10 ігор до кінця чемпіонату, то я б сказав, що команда не наздожене Арсенал. Але через чемпіонат світу може статись усе, що завгодно.

Останніми роками ми боролись за усі без винятку титули і були близькими до їхнього здобуття. Ми мали особливо хороший вигляд у Прем'єр-лізі.

Філліпс, Стоунз та Вокер – поза грою. Джон, думаю, повернеться протягом 7-10 днів. Калвіну вже краще, він прогресує. Кайл досі нам не помічник. Чи будуть вони готові до ЧС? Я не знаю", – цитує Гвардіолу сайт "містян".

До слова, поєдинок Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує 16 жовтня о 18:30. Підопічні Гвардіоли йдуть другими, а "червоні" – 11-ми.

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