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Черчесов встановив антирекорд за кількістю поразок у збірній Росії

17:34 1315 Читать на русском
Черчесов встановив антирекорд за кількістю поразок у збірній Росії
Станіслав Черчесов / фото із соцмереж

Вчора збірна Росії розгромно поступилась команді Німеччини у товариському матчі.

Ця поразка стала для головного тренера російської команди Станіслава Черчесова 11-ю в 30 матчах на чолі команди. Це антирекорд за весь час існування незалежної збірної Росії, повідомляє Спорт-Експрес.

Росія розгромно поступилася збірній Німеччині в товариському матчі

Раніше Черчесов ділив антирекорд (по 10 поразок) з Гусом Хіддінком та Олегом Романцевим.

Варто зазначити, що тільки у трьох тренерів із 13 відсоток поразок вищий, ніж у Черчесова, – Леоніда Слуцького (5 поразок в 13 матчах), Олександра Бородюка (1 поразка в 2 матчах) і Анатолія Бишовця (6 поразок в 6 матчах).

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Товариські матчі

Німеччина - Росія: Четвер 15 листопада 2018

Німеччина
Матч завершено
3 : 0
Росія
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