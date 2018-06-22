Росія – Саудівська Аравія: післяматчева прес-конференція Черчесова

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов поділився враженнями від перемоги над командою Саудівської Аравії.

"Ми вчора на прес-конференції говорили, що словами ще ніхто нікого не переміг. Сьогодні ми ділом довели, що хочемо бути на цьому чемпіонаті світу гідними господарями. Вдячний хлопцям, ми виконали те, що планували.

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Заміна Дзагоєва? Природно, ми маємо план А, B, C і так далі. Інша справа, що не хотілося б через травму міняти гравця", – сказав Черчесов в ефірі телеканалу "Перший".