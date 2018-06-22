toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Росія – Саудівська Аравія: післяматчева прес-конференція Черчесова

14 червня 20:55 1264 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: післяматчева прес-конференція Черчесова
Станіслав Черчесов / Фото: РФС

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов поділився враженнями від перемоги над командою Саудівської Аравії.

"Ми вчора на прес-конференції говорили, що словами ще ніхто нікого не переміг. Сьогодні ми ділом довели, що хочемо бути на цьому чемпіонаті світу гідними господарями. Вдячний хлопцям, ми виконали те, що планували.

Росія розтрощила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018

Заміна Дзагоєва? Природно, ми маємо план А, B, C і так далі. Інша справа, що не хотілося б через травму міняти гравця", – сказав Черчесов в ефірі телеканалу "Перший".

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук