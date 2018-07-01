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Черчесов: Ініціативу Іспанії не можна віддавати, а м'ячем нехай володіють

16:23 220 Читать на русском
Черчесов: Ініціативу Іспанії не можна віддавати, а м'ячем нехай володіють
Станіслав Черчесов / Getty Images

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов поділився очікуваннями від матчу проти Іспанії.

"Ми готувалися за своїм планом, всі тренувалися в загальній групі. Тому те, що планували, виконали. Підтримка уболівальників необхідна, а в цій грі тим більше. Тому раді, що стадіон буде заповнений. Що в фан-зоні, що тут, думаю, підтримка буде забезпечена.

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Ми прекрасно знаємо, що контроль м'яча у іспанців не просто один з кращих, а кращий в світі. Вони володіють м'ячем, намагаються знаходити огріхи оборони, намагаються враховувати особливості суперника. Тому, напевно, і сьогодні вони будуть володіти м'ячем. Ініціативу віддавати не можна, а м'ячем нехай володіють – на здоров'я", – сказав Черчесов в ефірі програми Всі на матч на Матч ТВ.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія

live 26'
1 : 0
Росія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Іспанія - Росія Іспанія Іспанія Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов
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