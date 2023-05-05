Чемпіонство Наполі завершилось трагедією – вболівальник був убитий під час святкування, ще троє поранені
10:58 - Читать на русском
Далеко не для всіх чемпіонство Наполі стало щасливим.
Віктор Осімхен 53’
53’ Віктор Осімхен
26-річний уболівальник Вінченцо Коспіто був застрелений під час святкування чемпіонства Наполі, повідомляє Calciomercato.
Чемпіонський гол Осімхена у відеоогляді матчу Удінезе – Наполі – 1:1
Чоловіка госпіталізували у важкому стані, але врятувати не вдалось. Це не єдиний постраждалий – ще троє (26-річна жінка та двоє чоловіків 20-ти та 24-ти років) були поранені. Поліція проводить розслідування трагедії.
Нагадаємо, що нічия з Удінезе зробила Наполі достроковим чемпіоном Італії. Неаполітанці вперше здобули Скудетто за 33 років – тоді команду до тріумфу привів Дієго Марадона.
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