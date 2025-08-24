"Успіх – це отримання титулів, але ми не знаємо, чи досягнемо ми цього прямо зараз. Зараз не час говорити, що ми вже боремося за чемпіонство. Нам потрібно робити невеликі кроки. Маленькі кроки означають підготовку до кожного матчу як до фіналу. Для нас це фінал, адже в цьому клубі ми завжди відчуваємо тиск.

Я думаю, всі розуміють: наша мета – не цей сезон, а три роки. Ми прагнемо виграти Прем'єр-лігу в цьому відрізку. Так, в цьому клубі ситуація може змінюватися щотижня, але ми повинні бути готові, заглушати зовнішній шум і робити свою роботу", – цитує Аморіма Goal.

Новий сезон МЮ розпочав з поразки та нічиєї.

