Берлінський Уніон вдома переграв гладбахську Борусію з рахунком 2:1. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Уніон дотиснув Борусію М і повернувся на вершину Бундесліги. Переможний гол "залізні" забили на 7 компенсованій хвилині з кутового.

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Берлін програвав з середини першого тайму, коли Ельведі замкнув подачу Штіндля. Господарі зрівняли рахунок зусиллями Беренса, а потім оформили камбек.

Цікаво, що суддя скасував ще два м'ячі Уніона. Арбітри не зарахували гол Беккера через гру рукою та анулювали гол Тріммеля через офсайд.