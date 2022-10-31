Чемпіонський менталітет: Уніон вирвав перемогу на 90+7 після двох скасованих голів – відеоогляд матчу
13:05 - Читать на русском
Берлінський Уніон вдома переграв гладбахську Борусію з рахунком 2:1. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
79’ Кевін Беренс
90+7’ Данільйо Духі
Ніко Ельведі 33’
33’ Ніко Ельведі
79’ Кевін Беренс
90+7’ Данільйо Духі
Уніон дотиснув Борусію М і повернувся на вершину Бундесліги. Переможний гол "залізні" забили на 7 компенсованій хвилині з кутового.
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Берлін програвав з середини першого тайму, коли Ельведі замкнув подачу Штіндля. Господарі зрівняли рахунок зусиллями Беренса, а потім оформили камбек.
Цікаво, що суддя скасував ще два м'ячі Уніона. Арбітри не зарахували гол Беккера через гру рукою та анулювали гол Тріммеля через офсайд.
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