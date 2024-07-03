Саудівський гранд узгодив трирічний контракт зі Стефано Піолі, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Бензема домігся звільнення тренера – у Каріма був з ним конфлікт

Аль-Іттіхад жахливо провів постчемпіонський сезон. Керівництво "тигрів" швидко звільнило Нуну Ешпіріту Санту, але запрошення Марсело Гальярдо не принесло бажаних змін. З аргентинцем також попрощались після фінішу на п'ятій сходинці, яка навіть не дає права на міжнародну арену.

Піолі останні 5 років успішно працював у Мілані. Фахівець приніс "россонері" Скудетто 2021/22 та півфінал ЛЧ 2022/23. Тепер 58-річному італійцю потрібно шукати спільну мову з Карімом Бензема та іншими зірками Аль-Іттіхада.

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