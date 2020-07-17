Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Мадридський Реал мінімально обіграв Вільяреал в матчі 36-го туру Ла Ліги та оформив чемпіонство. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Вільяреал.

Реал відкрив рахунок в середині першого тайму, коли мадридці запресингували суперника, Модріч віддав на Бензема до штрафного, і Карім пробив поміж ніг Асенхо. У другій половині Реал подвоїв свою перевагу, але не обійшлось без курйозу.

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Рамос та Бензема вирішили розіграти пенальті, однак француз забіг до карного майданчика ще до того, коли капітан відкотив м'яч. З другої спроби Бензема вже без вигадок реалізував 11-метровий. Іборра один м'яч відіграв, проте Реал втримав перемогу, яка принесла Мадриду довгоочікуване чемпіонство. "Вершкові" набрали 86 очок за тур до завершення, тоді як Барселона з 79 пунктами залишилась другою.