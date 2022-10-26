Футболку Серхіо Агуеро, в якій він забив чемпіонський гол у складі Манчестер Сіті у 2012 році, виставлено на аукціон.

Гол Серхіо Агуеро на 90+3 хвилині матчу у ворота КПР 13 травня 2012 року забезпечив Манчестер Сіті перший чемпіонський титул за 44 роки. Футболка аргентинського форварда мала бути виставлена ​​на аукціон у травні, але була відкликана з аукціону через непередбачені обставини, які так і не були повністю пояснені.

М'яч, забитий "рукою Бога", продадуть на аукціоні – реліквію Марадони оцінили у величезну суму

Як інформує ВВС, тепер ця футболка точно опиниться на аукціоні, який відбудеться 3 листопада. Повідомляється, що футболка нестирана та забруднена шампанським.

Цю футболку після переможного гола у ворота КПР у Агуеро випросив Маріо Балотеллі, але забув її в сумці на клубній базі. У результаті реліквію підібрав екіпірувальник Манчестер Сіті і передав її Національній спілці з колекціонування футбольних футболок, яка надає музеям спортивні пам'ятні речі.

"Після того, як Балотеллі залишив стадіон без сумки та футболки, речі були перевезені на тренувальну базу Манчестер Сіті. Однак вони просто лежали, про них ніхто не згадував. Через деякий час колишній співробітник Манчестер Сіті, який знайшов футболку, подарував її Національній спілці з колекціонування футбольних футболок через мого куратора. Я ніколи не планував її продавати, але мій куратор зараз перебуває на лікуванні", – розповів валлійський власник колекції Невілл Еванс.

Доходи від аукціону будуть поділені між Евансом та двома благодійними організаціями, які він сам обрав.

Очікується, що футболка Агуеро піде з молотка не менш як за 20 000 фунтів стерлінгів.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"