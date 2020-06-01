Чемпіоншип відновить сезон вслід за АПЛ – офіційне рішення

Чемпіоншип намагається не відставати від "старшого брата" у питання відновлення матчів.

Другий за силою дивізіон Англії повернеться 20 червня, йдеться в заяві на офіційному сайті.

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Клуби погодилися грати за умов дотримання всіх заходів безпеки та без вболівальників. До завершення чемпіонату залишилося 9 турів регулярної частини та плей-офф. Очікується, що останній матч сезону 2019/20 відбудеться близько 30 липня – саме тоді фіналісти плей-офф розіграють путівку в АПЛ.

Нагадаємо, лідером Чемпіоншипа перед паузою йшов Лідс із 71 очком. В спину команді Б'єлси дихає Вест Бромвіч, у якого лише на один пункт менше, а замикає трійку Фулхем – 64.

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