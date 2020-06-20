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Чемпіони Європи втрачають очки, скандальний пенальті і футболіст з одним оком: Джулай – про ЧС-1990

13:50 - Читать на русском
Чемпіони Європи втрачають очки, скандальний пенальті і футболіст з одним оком: Джулай – про ЧС-1990
Нідерланди – Єгипет / David Cannon
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор розпочав серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – ще два ігрових дні Італії-90:

– Шотландія...Як завжди;

– Впертість збірної Ірландії;

– Бельгія: красиво та впевнено;

– Єгипет не злякався чемпіонів Європи.

Слухаємо!

Шалені 14 голів у трьох матчах, перший крок до "Золотого м'яча" і чемпіонського титулу: Джулай – про ЧС-1990

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