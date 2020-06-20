Чемпіони Європи втрачають очки, скандальний пенальті і футболіст з одним оком: Джулай – про ЧС-1990

Англія — 11:52 224
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Сульшер прокоментував повернення Погба – зірка Манчестер Юнайтед не грав з минулого року
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Севілья – Барселона: Сетьєн оцінив шанси Барселони на чемпіонство після втрати очокІспанія — 10:55 571
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Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не МесіяІспанія — 00:59 2883
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Тоттенхем не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед – ефективне повернення Погба, VAR рятує МоуріньюАнглія — 00:12 2875
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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 19 черв 1388