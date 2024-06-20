Лестер визначився з фахівцем, який буде працювати з командою у сезоні 2024/25.

Енцо Мареска після завершення сезону проміняв "лисів" на Челсі. Лестер тривалий час шукав нового тренера і зупинився на Стівені Купері.

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Прес-служба "лисів" повідомила, що 44-річний фахівець підписав угоду з клубом до 2027 року. Останнім клубом Купера був Ноттінгем Форест, який він покинув у грудні 2023 року і відтоді перебував у відпустці.

Нагадаємо, що Лестер у сезоні 2023/24 виступав у Чемпіоншипі і зумів здобути путівку в АПЛ. "Лиси" сенсаційно ставали чемпіонами Англії у кампанії 2015/16.

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