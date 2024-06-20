Чемпіон Англії офіційно призначив нового тренера
12:31 - Читать на русском
Лестер визначився з фахівцем, який буде працювати з командою у сезоні 2024/25.
Енцо Мареска після завершення сезону проміняв "лисів" на Челсі. Лестер тривалий час шукав нового тренера і зупинився на Стівені Купері.
Мудрик не постраждає через трансфер зіркового нападника – Романо підтвердив інтерес та розкрив плани Челсі
Прес-служба "лисів" повідомила, що 44-річний фахівець підписав угоду з клубом до 2027 року. Останнім клубом Купера був Ноттінгем Форест, який він покинув у грудні 2023 року і відтоді перебував у відпустці.
Нагадаємо, що Лестер у сезоні 2023/24 виступав у Чемпіоншипі і зумів здобути путівку в АПЛ. "Лиси" сенсаційно ставали чемпіонами Англії у кампанії 2015/16.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter