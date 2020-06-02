Чемпіонат з футволею в Х-Парку: день Копакабани в Києві

У четвер 4 червня, в столичному "Х-Парку" відбудеться чемпіонат з футволею 1х1 Parimatch. Турнір пройде за підтримки FootballHub і федерації футволею України.

За перемогу боротимуться 12 гравців з різних міст, серед яких буде і професіональний футболіст Іван Матяж. Володар Кубка України, ексгравець "Шахтаря" і "Олімпіка" зараз представляє краматорський "Авангард". Протистояння професіональних гравців в футволей і футболістів стане родзинкою турніру. Підтвердили свою участь по 6 представників кожного виду спорту.

Головними ж претендентами на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch є Іван Матяж і Дмитро Шевчук. Причому їхні шанси на даний момент рівні (кеф 2.5). Відзначимо, що Дмитро Шевчук вже не перший рік грає у футволей і йому добре відомі всі секрети цього виду спорту. Якщо він по ходу турніру перетнеться з Іваном, це може стати найцікавішим матчем турніру.

Футволей з'явився більше 50 років тому на знаменитому бразильському пляжі Копакабана. Це спорт, що поєднує в собі якості пляжного волейболу та футболу. У показових матчах нерідко беруть участь такі футболісти як Ромаріо, Роналдо і Роналдіньо.

В майбутньому чемпіонаті по футволею 1х1 Parimatch гравці будуть розбиті на чотири групи по три людини в кожній. Матчі (всього заплановано 19) триватимуть близько 20 хвилин кожен, а сам турнір розтягнеться приблизно на шість годин. Тому, всі бажаючі можуть встигнути насолодитися запальним бразильським спортом і відчути атмосферу довгоочікуваного літа.