"Це відбувається не вперше, не вдруге і не втретє. Расизм у Ла Лізі – звичне явище. Керівництво ліги вважає це нормальним, федерація вважає це нормальним, а суперники лише заохочують таке. Мені дуже шкода.

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Чемпіонат, який раніше належав Роналдінью, Роналдо, Кріштіану, Мессі, тепер належить расистам. Ця прекрасна нація прийняла мене, я її полюбив, але вона згодна експортувати образ расистської країни. І мені шкода іспанців, які не погоджуються з цим, але сьогодні в Бразилії Іспанія відома як країна расистів.

На жаль, я не можу захищати Іспанію з огляду на все те, що відбувається щотижня. Я згоден. Але я досить сильний, щоб піти проти расистів до кінця. Навіть якщо це відбуватиметься далеко від цього місця", – написав у твіттері бразилець.

Нагадаємо, що під час матчу з Валенсією виникла бійка, в результаті якої Вінісіус отримав червону карту. З трибун лунали расистські викрики на адресу гравця "вершкових".

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