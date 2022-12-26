"Чемпіонат України просто мертвий. Якщо наші команди так погано виступають в єврокубках, то я вважаю, що рівень чемпіонату не дозволяє їм не те, що грати із сильнішими, а навіть не дозволяє обігрувати таких, як ми. Такого поняття як "клас" взагалі немає.

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Шахтар міг з Манчестер Сіті грати, з Ювентусом, з будь-якою командою. Зараз – просто катастрофа. Ті матчі, які я дивився в чемпіонаті, рівень – жахливий.

Бажаю вболівальникам у новому році багато цікавого футболу. Щоб футбол ріс, щоб їм було цікаво ходити на стадіон. Щоб не по 200 людей приходило. Пам'ятаю, як ми грали з Карпатами. Приїжджала Говерла – приходило 20 тисяч глядачів. Приїжджав Луцьк – 20 тисяч. Динамо чи Шахтар – квиток не можна було купити за місяць.

Бажаю, що все змінилося, щоб люди проходили на футбол з сім'ями, з дітками. Щоб ми всі були здорові, щоб всі побажання збувалися", – сказав Кополовець для FootballHub.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Михайла був Минай, який він покинув не без скандалу.

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