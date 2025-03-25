Наразі в Першій лізі беруть участь 18 команд (17 та Хуст, який знявся зі змагань), які були поділені на 2 групи, Чемпіонську та Вибування, за підсумками першої половини сезону. Але вже з кампанії 2025/26 першість може повернутись до більш звичного формату з 16 командами без розподілу на групи, про що повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко.

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"Минула Конференція ухвалила рішення, що з сезону 2025/26 переходимо до класичного формату: у Першій лізі буде 16 команд, два кола. Але остаточне рішення клуби Першої ліги ухвалять на найближчій Конференції. Сподіваємося, що всі підтримають цей формат.

Щодо Другої ліги, то вона має в першу чергу зберегти регіональний принцип: має бути дві групи. Плануємо, що буде по 12-14 команд у групах і гратимемо в три кола, щоб набрати хоча б 30-32 гри. Можемо закінчити в середині листопада та в середині березня поновити змагання", – наводить слова Каденка офіційний сайт ПФЛ.

Щоправда, наразі нема інформації, скільки команд підніматимуться до УПЛ після зміни формату. Наразі перші дві команди отримують пряму путівку в еліту, тоді як третя і четверта команда зустрінуться в перехідних матчах з клубами, які посіли 13-те та 14-те місця в УПЛ.

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