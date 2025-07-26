Відбувся стартовий поєдинок Другої ліги 2025/26, у якому зустрілись Реал Фарма та Ужгород. Результат та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2025/26, 1-й тур

Група А

Реал Фарма – Ужгород – 1:1

Голи: Фабер, 38 – Вишневський, 28

Сезон 2025/26 Другої ліги України відкривали представники групи А – Реал Фарма та Ужгород. Повели в рахунку гості на 28-й хвилині: після навісу з лівого флангу на дальню стійку Минайленко головою скинув у центр, а Вишневський головою направив м'яч за дугою в бік воріт. Воротар зачепив м'яч, а захисник, намагаючись вибити снаряд, буквально вгатив його у ворота. Однак, гол зарахували на нападника Ужгорода.

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Ще до перерви Реал Фарма відігрався. Вийшло досить курйозно: навіс з правого флангу, Марченко головою продовжив на дальню стійку, де м'яч отримав Фабер. Удар головою заблокував захисник, а от добивання стало результативним – 1:1.

Цей рахунок і протримався до кінця зустрічі. Реал Фарма та Ужгород тимчасово очолили турнірну таблицю, адже наразі є єдиними командами, які зіграли свій матч та набрали очки.

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