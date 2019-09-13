"Чемпіонат Угорщини збалансованіший за український", – Петряк порівняв футбольні ліги України та Угорщини

Півзахисник Фехервара та збірної України Іван Петряк поділився враженнями від угорського чемпіонату та назвав основні відмінності від української першості.

"У чемпіонаті України є дві видатні топ-команди – Динамо і Шахтар, які перемагають майже щороку з відривом від інших в 15-20 очок. Чемпіонат Угорщини, у свою чергу, більш збалансований, і мені це дуже подобається. Аутсайдери можуть відібрати очки у претендента на чемпіонство. В УПЛ такого немає", – наводить слова українця офіційний сайт Фехервара.

Петряк допоміг Фехервару знищити чергового опонента – клуб українця став одноосібним лідером чемпіонату

Нагадаємо, Петряк зі скандалом перейшов з Ференцвароша у Фехервар цього літа. Минулого сезону українець став чемпіоном Угорщини під керівництвом Сергія Реброва.

Після п'яти турів Фехервар Івана Петряка набрав п'ятнадцять очок і одноосібно очолює турнірну таблицю.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі