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"Чемпіонат Угорщини збалансованіший за український", – Петряк порівняв футбольні ліги України та Угорщини

06:30 232 Читать на русском
"Чемпіонат Угорщини збалансованіший за український", – Петряк порівняв футбольні ліги України та Угорщини
Іван Петряк / УАФ

Півзахисник Фехервара та збірної України Іван Петряк поділився враженнями від угорського чемпіонату та назвав основні відмінності від української першості.

"У чемпіонаті України є дві видатні топ-команди – Динамо і Шахтар, які перемагають майже щороку з відривом від інших в 15-20 очок. Чемпіонат Угорщини, у свою чергу, більш збалансований, і мені це дуже подобається. Аутсайдери можуть відібрати очки у претендента на чемпіонство. В УПЛ такого немає", – наводить слова українця офіційний сайт Фехервара.

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Нагадаємо, Петряк зі скандалом перейшов з Ференцвароша у Фехервар цього літа. Минулого сезону українець став чемпіоном Угорщини під керівництвом Сергія Реброва.

Після п'яти турів Фехервар Івана Петряка набрав п'ятнадцять очок і одноосібно очолює турнірну таблицю.

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Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар УПЛ
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