"Чемпіонат Туреччини більше для пенсіонерів", – Яковенко пояснив, чому українці обирають Суперлігу

Український екс-форвард, а нині експерт на ТБ Олександр Яковенко оцінив чемпіонат Туреччини для вихідців з УПЛ.

"Для українців він хороший тим, що наші футболісти цінуються там, оскільки ми часто грали з турками і майже завжди перемагали – це Динамо Київ, збірна України та інші клуби. Тому вони дуже цінують наших футболістів.

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Турки цікавилися нашими гравцями в той момент, коли в Україні почалася криза. У них було все добре, тому стали переманювати наших хлопців, які звикли до хорошого життя.

Серед європейських команд Туреччина не має ваги – туди їдуть догравати. В основному гравці не їдуть до турецького чемпіонату в своїх найкращих кондиціях, він більше для пенсіонерів.

Топ-ліга? Залежно від чого судити: стадіони – топ, вболівальники – топ, телекартинка – топ. Зовні все дуже красиво і привабливо. Однак якщо взяти євротурніри, то там турецькі команди завжди провалюються", – розповів Олександр для ТК Футбол.

Нагадаємо, Яковенко провів майже всю кар'єру за кордоном, за його плечима чемпіонати Бельгії, Італії, Іспанії та Нідерландів.

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