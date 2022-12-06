Реал кусає лікті і жалкує, що не почав боротися за деяких гравців перед чемпіонатом світу в Катарі.

Надпотужний виступ Джуда Беллінгема на Мундіалі непокоїть мадридців, інформує Marca.

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Хавбек збірної Англії провів сильну половину сезону за Борусію Дортмунд, а тепер виблискує на полях Катару. Реал вважався одним з претендентів на 19-річного гравця, якого "джмелі" оцінювали у 80-100 млн євро. Після успішного ЧС-2022 Борусія цілком може задерти цінник до захмарних 150 млн, і тоді "вершкові" навряд зможуть продовжити боротьбу. Потягнути таку суму здатні клуби АПЛ, серед яких виділяють Ліверпуль.

Нагадаємо, Англія пробилася до чвертьфіналу Мундіалю, де Беллінгем повинен стати однією з головних надій у битві проти Франції.

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