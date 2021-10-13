"Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості ухвалення рішень, особливо це стосується офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо набагато краще і швидше ухвалювати офсайдні рішення. І це буде менше зупиняти гру, тому що це одна з головних претензій до VAR.

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Є хороший шанс, що визначення офсайдів буде автоматизоване на чемпіонаті світу 2022 року. Я зобов'язаний зберігати все в секреті, але це буде наступним великим досягненням у суддівстві", – цитує Венгера Goal.

Нагадаємо, майбутній чемпіонат світу в Катарі повинен відбуватися з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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