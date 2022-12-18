Чемпіонат світу 2022 року, який декілька хвилин тому завершився у Катарі феєричною перемогою Аргентини над Францією у серії пенальті, став найрезультативнішим в історії Мундіалів, повідомляє MisterChip.

Мессі встановив унікальне досягнення Мундіалів, забивши на груповому етапі та у всіх матчах плей-офф ЧС-2022

На ньому команди сумарно забили 172 голи. Попередній рекорд був встановлений на ЧС-1998 у Франції та ЧС-2014 в Бразилії – на обох було реалізовано по 171 голу.

Нагадаємо, основний час фінального матчу між "альбіселесте" і "трикольоровими" завершився з рахунком 2:2. У овертаймах команди обмінялись результативними ударами, а у післяматчевій лотереї переконливішими були аргентинці.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті