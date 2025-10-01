Відбулися ще 3 матчі чемпіонату світу U-20, зокрема гра суперників збірної України по групі. Звіт та результати зустрічей – у цій новині "Футбол 24".

Чемпіонат світу U-20, груповий етап, 2-й тур

Група A

Чилі – Японія – 0:2

Голи: Ічіхара, 55 (пен.), Йокояма, 82

На 35-й хвилині Такаока не реалізував пенальті

Єгипет – Нова Зеландія – 1:2

Голи: Кабака, 5 – Брук-Сміт, 13, Лок, 16

Група B

Південна Корея – Парагвай – 0:0

Вилучення: Гонсалес, 45+3

Гол Синчука з пенальті у відеоогляді матчу чемпіонату світу U-20 Панама – Україна – 1:1

В групі A Японія здобула другу перемогу поспіль, перегравши з рахунком 2:0 господарів турніру – збірну Чилі. Голи забивали Ічіхара та Йокояма. "Самураї" стали першою командою, яка гарантувала собі участь в плей-офф. Теоретично вони ще можуть опуститися на 3-тє місце в групі, але гарантовано будуть однією з найкращих збірних у рейтингу команд на третіх позначках у квартетах.

Нова Зеландія після поразки на старті здобула вольову перемогу проти Єгипту 2:1 і зберігає шанси на прохід в наступну стадію турніру. Звитягу команді з Океанії принесли голи Брук-Сміта та Лока.

У групі B, де грає збірна України, Парагвай в меншості не зміг здолати Південну Корею. Таким чином латиноамериканці не відірвалися від підопічних Михайленка, збільшивши шанси українців на плей-офф. В третьому турі Парагвай побореться зі збірною України за перше місце квартету. Команда, яка програє, ризикуватиме опуститися на третє місце при певних обставинах.

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф