Чемпіонат світу-2025 U-20, груповий етап, 2-й тур

Група E

ПАР – Нова Каледонія – 5:0

Голи: Нквалі, 25, Апріль, 34, (пен.), Магідігіді, 44, 52, Маку, 80

Група F

Нігерія – Саудівська Аравія – 3:2

Голи: Саліху, 10, Очоче, 38, Бамеї, 90+4, (пен.) – Аль Юхайбі, 21, Хаджі, 50

У групі E зустрілись збірні ПАР та Нової Каледонії. Останні є абсолютним дебютантом турніру та вже були розбиті США з рахунком 9:1 в першому турі. На жаль для Нової Каледонії побиття продовжилось – Нквалі, Апріль та Магідігіді оформили розгром ще в першому таймі. Магідігіді по перерві ще збільшив перевагу, а Маку на 80-й хвилині поставив масну крапку – 5:0! Варто додати, що в іншій зустрічі цієї групи США розбили Францію (3:0) та гарантували собі участь у плей-офф.

А от Нігерія та Саудівська Аравія в групі F видали справжній трилер. Обидві команди стартували з поразок 0:1 від Норвегії та Колумбії відповідно, тож у цій грі мали шанс закріпитись на третій сходинці (адже їхні конкуренти раніше розписали мирову). Нігерійці вийшли вперед завдяки точному удару головою Саліху, але Аль Юхайбі скористався обрізкою захисту та перетворив довгу передачу воротаря в гольову.

Очоче перед перервою забив справжню красу після розіграшу штрафного – правда, не обійшлось без рикошету. Хаджі на старті другого тайму ударом головою перекинув воротаря Нігерії – нагадало гол ван Персі на Чемпіонаті світу-2014, але без ефектного падіння. Він же міг оформити за кілька хвилин дубль, але його удар метрів з 8 влучив у стійку. В компенсований час аравійці поплатились за це – арбітр призначив пенальті за гру рукою в штрафному, а Бамеї реалізував 11-метровий.

