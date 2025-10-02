Відбулися ще 4 матчі чемпіонату світу U-20. Звіти та результати зустрічей – у цій новині "Футбол 24".

Чемпіонат світу U-20, груповий етап, 2-й тур

Група C

Іспанія – Мексика – 2:2

Голи: Гарсія, 42, Браво, 80 (пен.) – Мора, 32, 87

Бразилія – Марокко – 1:2

Голи: Теодоро, 90+2 (Пен.) – Маама, 60, Забірі, 76

Група D

Італія – Куба – 2:2

Голи: Наталі, 14, Ідріссу, 31 – Кмехо, 70 (пен.), 87 (пен.)

Аргентина – Австралія – 4:1

Голи: Сарко, 3, Перес, 45, Субіабре, 90_3, Андіно, 90+5 – Бенні, 69

ЧС U-20: Парагвай не відірвався від України, зігравши внічию з Кореєю, визначився перший учасник плей-офф, фіаско Чилі

У групі C Іспанія втратила перемогу над Мексикою наприкінці матчу – 2:2. Дубль Мори подарував "триколірним" надію на плей-офф. А от іспанці будуть намагатися виграти свій матч третього туру проти Бразилії.

Бразилія і взагалі програла свою гру Марокко 1:2. Африканська збірна неочікувано оформила вихід у плей-офф з першого місця у непростій групі вже після другого туру.

У групі D Італія ганебно зіграла внічию з Кубою 2:2. Після того як рахунок став 2:0, італійці розслабились і отримали 2 пенальті наприкінці матчу. Відтепер "Скуадрі Адзуррі" доведеться все вирішувати у матчі третього туру проти Аргентини.

Аргентина натомість виграла свою гру третього туру проти Австралії – 4:1. Ця звитяга означає, що латиноамериканці вийдуть у плей-офф, але навряд чи вони захочуть поступатися італійцям першим місцем у групі.

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф