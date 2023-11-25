Чемпіонат світу U-17, чвертьфінали

Франція – Узбекистан – 1:0

Гол: Бунеб, 83

Малі – Марокко – 1:0

Гол: І. Діарра, 81

Франція завершила казку Узбекистану, який на попередній стадії сенсаційно вибив Англію. Андердог залишився без головного тренера Лазізбека Мірзаєва (дискваліфікація за вибрики у матчі з англійцями). Узбекистан і цього разу тримався гідно, але на 83-й хвилині "проспав" добивання Бунеба.

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Суперником Франції у півфіналі стане Малі, яке виграло африканське дербі проти Марокко. Тут також все вирішив єдиний гол наприкінці зустрічі у виконанні Ібрагіма Діарра.

Іншу пару півфіналістів сформували Аргентина та Німеччина. Обидва матчі відбудуться 28 листопада.

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