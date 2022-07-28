Чемпіонат світу-2030 може пройти у Південній Америці – батьківщина Мундіалю та ще три країни подали спільну заявку
Чемпіонат світу може повернутись туди, звідки все починалось.
Уругвайська футбольна асоціація повідомила, що Аргентина, Чилі, Парагвай та Уругвай подадуть спільну заявку на проведення Чемпіонату світу-2030. Офіційна презентація заявки відбудеться 2 серпня.
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Поки що це єдина заявка від Південної Америки. Раніше BBC повідомляло, що основною проблемою даних кандидатів стане необхідність побудови великої кількості стадіонів у Аргентині. Крім того, в цій країні дуже важка економічна ситуація.
Спільна заявка чотирьох країн-сусідів символічно надсилає до історії Чемпіонату світу. Перший з них відбувся у 1930 році в Уругваї. У 1978-му турнір проводився в Аргентині, а ЧС-1962 пройшов у Чилі. Лишень Парагвай ніколи не приймав Мундіаль.
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