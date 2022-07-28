Чемпіонат світу може повернутись туди, звідки все починалось.

Уругвайська футбольна асоціація повідомила, що Аргентина, Чилі, Парагвай та Уругвай подадуть спільну заявку на проведення Чемпіонату світу-2030. Офіційна презентація заявки відбудеться 2 серпня.

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Поки що це єдина заявка від Південної Америки. Раніше BBC повідомляло, що основною проблемою даних кандидатів стане необхідність побудови великої кількості стадіонів у Аргентині. Крім того, в цій країні дуже важка економічна ситуація.

Спільна заявка чотирьох країн-сусідів символічно надсилає до історії Чемпіонату світу. Перший з них відбувся у 1930 році в Уругваї. У 1978-му турнір проводився в Аргентині, а ЧС-1962 пройшов у Чилі. Лишень Парагвай ніколи не приймав Мундіаль.

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