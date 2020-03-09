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Чемпіонат Франції залишився без глядачів на місяць

16:26 101 Читать на русском
Чемпіонат Франції залишився без глядачів на місяць
Фанати ПСЖ / Фото The Straits Times

У Франції запровадили жорсткі заходи безпеки через поширення коронавірусу.

Міністерство спорту Франції оголосило про проведення матчів Ліги 1 без глядачів до 15 квітня, про це повідомляє MansionBet з посиланням на заяву очільниці депертаменту Роксани Марасіняню.

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Щоб не залишати команди взагалі без підтримки, в уряді дозволили пропускати на стадіон не більше тисячі осіб.

Нагадаємо, у Франції поширюється епідемія коронавірусу, яким заразились більше тисячі осіб.

Після 28-ми турів Ліги 1 ПСЖ лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача (Марселя) на 12 пунктів.

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Теги
футбольні фанати коронавірус Франція Ліга 1
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