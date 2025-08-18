На офіційному сайті Тоттенхем оголосив, що Крістіан Ромеро продовжив свій контракт з клубом до 2029 року.

Ромеро нещодавно отримав капітанську пов'язку, замінивши Сона, який пішов в МЛС. Аргентинський захисник приєднався до Тоттенхема у 2021 на правах оренди з Аталанти. За рік Крістіан зумів переконати "шпор", і клуб викупив гравця.

Загалом Ромеро зіграв за Тоттенхем у 126 матчах, в яких забив вісім голів та віддав три асисти.

До слова, захисник регулярно викликається до збірної Аргентини, з якою виграв титул чемпіона світу у 2022 році.

