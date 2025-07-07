Чемпіон Європи змінив клуб у столиці Катару – замість боротьби за виживання він буде боротися за титул
7 липня 21:30 - Читати іншою мовою
Півзахисник Марко Верратті перейшов до катарського Аль-Духайля.
Аль-Духайль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Марко Верратті. Терміни та умови угоди не розголошуються.
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Раніше чемпіон Європи 2020 року у складі збірної Італії виступав за інший клуб з Дохи, Аль-Арабі. Разом з ним Марко боровся за виживання. Аль-Духайль же звик боротися за чемпіонство.
Нагадаємо, що 32-річний Верратті є легендою ПСЖ, за який провів близько 300 матчів.
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