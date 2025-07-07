Аль-Духайль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Марко Верратті. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Мілан розчистив шлях для Зінченка – віце-чемпіон світу покине Італію за копійки

Раніше чемпіон Європи 2020 року у складі збірної Італії виступав за інший клуб з Дохи, Аль-Арабі. Разом з ним Марко боровся за виживання. Аль-Духайль же звик боротися за чемпіонство.

Нагадаємо, що 32-річний Верратті є легендою ПСЖ, за який провів близько 300 матчів.