Захисник Мілана Алессандро Флоренці тривалий час не зможе допомогти команді на футбольному полі.

Досвідчений італієць отримав ушкодження в матчі 4-го туру Серії А проти Сассуоло (0:0), який відбувся 30 серпня. Саме через це Мілан був змушений екстрено орендувати у Барселони Сержіньйо Деста.

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Сьогодні, 8 вересня, Флоренці прооперували у Фінляндії, повідомляє офіційний сайт Мілана. Процедура пройшла успішно, і завтра Алессандро повернеться до Італії, щоб розпочати процес реабілітації. Очікується, що він повністю одужає через п'ять місяців.

До слова, Флоренці перебрався у Мілан влітку 2021 року та допоміг "россонері" стати чемпіонами Італії у минулому сезоні. Загалом за команду Стефано Піолі 31-річний захисник провів 32 матчі, у яких забив 2 голи.

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