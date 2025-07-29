Форвард Ліверпуля Федеріко К'єза близький до відходу з команди після провального сезону на Енфілді. Головний тренер Арне Слот не взяв італійця у передсезонне турне, чітко давши зрозуміти – на нього більше не розраховують.

К'єза допустив повернення в Ювентус – він поставив мету на передсезонку з Ліверпулем

Як повідомляє Calciomercato, на гравця претендував Фенербахче, яким керує Жозе Моурінью, однак К'єза відхилив цей варіант – пріоритетом для 27-річного футболіста є повернення до Серії A. Водночас головною перепоною залишається його заробітна плата (7 мільйонів євро на рік). Таку суму навряд чи потягнуть навіть зацікавлені клуби – Мілан, Наполі, Аталанта та Рома.

К'єза, який зі збірною Італії став чемпіоном Європи у 2021 році, перейшов у Ліверпуль із Ювентуса за 12 мільйонів євро, однак так і не закріпився в основі. За сезон він провів лише 14 матчів, зіграв 466 хвилин і забив 2 голи. Причини – травми, потужна конкуренція в атаці та відсутність довіри з боку тренерів.

К'єза прагне мати стабільну ігрову практику. Серія А виглядає оптимальним варіантом, та ще й можливе возз’єднання з колишніми наставниками – Аллегрі або Конте. У Ліверпулі готові продати італійця навіть за нижчу суму, ніж була сплачена Ювентусу. Але поки що ключ до трансферу – зменшення зарплатних запитів самого К'єзи.

Контракт гравця з Ліверпулем чинний до 2028 року.

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