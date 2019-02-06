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Чемпіон Європи та світу з плавання відвідав Шахтар у Туреччині

13:45 159 Читать на русском
Чемпіон Європи та світу з плавання відвідав Шахтар у Туреччині
Тарас Степаненко, Андрій Пятов та Михайло Романчук / ФК Шахтар

Відомий український плавець Михайло Романчук прибув у розташування Шахтаря в Туреччині.

У гості до Шахтаря прибув зірковий гість. Команду в Туреччині відвідав чемпіон Європи та світу з плавання Михайло Романчук.

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Плавець зустрівся із голкіпером Андрієм Пятовим та півзахисником Тарасом Степаненком.

7 лютого "гірники" проведуть свій останній контрольний матч на другому зборі. Суперником буде австрійський Ваккер.

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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Відеоновини Зимові збори Андрій Пятов Андрій Пятов
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