Чемпіон Європи та світу з плавання відвідав Шахтар у Туреччині

Відомий український плавець Михайло Романчук прибув у розташування Шахтаря в Туреччині.
У гості до Шахтаря прибув зірковий гість. Команду в Туреччині відвідав чемпіон Європи та світу з плавання Михайло Романчук.
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Плавець зустрівся із голкіпером Андрієм Пятовим та півзахисником Тарасом Степаненком.
7 лютого "гірники" проведуть свій останній контрольний матч на другому зборі. Суперником буде австрійський Ваккер.
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