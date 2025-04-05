Кандидатуру Манчіні запропонували Конфедерації футболу Бразилії, яка не так давно оголосила про звільнення Дорівала Жуніора з посади головного тренера національної команди, повідомляє Goal.

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Зазначається, що італійський фахівець зацікавлений у посаді. В Конфедерації ж не спішать ухвалювати рішення, оскільки найближчі матчі заплановані аж на червень (кваліфікація до чемпіонату світу-2026). Фаворитом на посаду наставника є Жорже Жезуш, серед претендентів також лунали прізвища Анчелотті та Моурінью. До слова, Манчіні наразі перебуває у пошуку роботи після звільнення з посади наставника збірної Саудівської Аравії.

Нагадаємо, попередній керманич збірної Бразилії, Дорівал Жуніор, очолив команду 8 січня 2024 року та провів усього 16 матчів. Останньою краплею стала розгромна поразка від Аргентини у відборі до ЧС-2026.

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