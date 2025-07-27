Пачука на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з Вільямом Карвалью, який покинув Бетіс на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

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Карвалью провів у севільському клубі сім сезонів, перейшовши з лісабонського Спортінга влітку 2018 року. Він зіграв 223 офіційні матчі, в яких забив 11 голів і оформив 16 гольових передач. Півзахисник є рекордсменом за кількістю матчів за команду серед легіонерів.

У складі Бетіса Вільям виграв Кубок Іспанії в 2022 році. Раніше, в 2016 році, він став чемпіоном Європи у складі збірної Португалії.

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