Андреа Белотті отримав серйозну травму в матчі 5-го туру Серії А з Інтером (0:2). Він покидав поле в сльозах. Виявилося, що форвард порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті сардинського клубу.

Найближчими днями нападник пройде додаткові обстеження та огляди у фахівців, щоб визначити терміни і характер відновлення. Однак, як правило, такі травми вимагають тривалого періоду лікування – близько 9 місяців. Можна сказати, що сезон для Белотті завершений.

Андреа Белотті вважається "збитим льотчиком". Йому не вдалося заграти в Ромі, після чого його кар'єра пішла на спад. Форвард також не зміг закріпитися у Фіорентині, Комо і Бенфіці. Кальярі вирішив дати йому черговий шанс – у матчі 4-го туру з Лечче Белотті оформив дубль.

Нагадаємо, що Андреа є чемпіоном Європи 2020 року у складі збірної Італії.

