Контракт бразильця з "канонірами" завершується влітку 2025 року. Попри те, що в угоді є пункт про додатковий сезон, він не буде активований.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Жоржінью покине Арсенал на правах вільного агента. Півзахисник не веде перемовини з Саудівською Аравію. Головним кандидатом на бразильця є Фламенго, який тренує екс-зірка Челсі та Атлетіко Філіпе Луїс. Клуб вже зробив пропозицію опорнику "канонірів".

Нагадаємо, Жоржінью виступає за Арсенал з січня 2023 року. Загалом він відіграв за лондонців у 78 матчах, в яких забив два голи та віддав три асисти.

До слова, Жоржінью виступає за збірну Італії, з якою у 2021 році здобував титул чемпіона Європи.

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