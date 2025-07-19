Пумас УНАМ близький до підписання легендарного португальського голкіпера Руя Патрісіу, повідомляє Goal. Угода може бути оформлена вже найближчими днями – досвідчений воротар має замінити Кейлора Наваса, трансфер якого зірвався.

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37-річний Патрісіу вигравав Євро-2016 зі збірною Португалії та має за плечима понад 100 матчів за національну команду. У клубній кар’єрі він виступав за Спортінг, Вулверхемптон, Рому, Аталанту та нещодавно представляв Аль-Айн, із яким грав на Клубному чемпіонаті світу-2025 – щоправда, пропустив 6 голів у 2 матчах.

Минулого сезону в Аталанті він майже не грав – лише 6 поєдинків, що викликає певне занепокоєння у фанатів. Попри це, мексиканський клуб вірить, що досвід та лідерські якості Патрісіу будуть корисні команді.

Клуб планує завершити трансфер вже найближчими днями.

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