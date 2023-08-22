З чемпіоном Європи-2020 веде переговори сенсація Бундесліги минулого сезону – Уніон Берлін, повідомляє Фабріціо Романо.

Капітан Ювентуса залишиться в Європі – зірковий італієць не повівся на гроші саудитів

Наразі гравець ще не дав згоди на перехід, але Ювентус повідомив про намір попрощатись з оборонцем. Цього тижня доля трансферу має визначитись остаточно.

Зауважимо, що контракт Лео Бонуччі з туринцями завершується влітку 2024 року. У складі Ювентуса він зіграв 500 матчів, в яких забив 37 голів та оформив 10 результативних передач. Захисник разом з "б'янконері" вісім разів ставав чемпіоном Італії, завоював 4 Кубки Італії та здобув 5 Суперкубків. Раніше Бонуччі заявив, що по завершенні сезону 2023/24 планує завершити кар'єру.

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