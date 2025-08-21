Сассуоло на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Доменіко Берарді. Вінгер підписав контракт до літа 2029 року.

З липня 2011 року Доменіко є символом і флагманом Сассуоло. Він провів за команду 400 матчів, в яких забив 148 голів і оформив 110 гольових передач. Берарді є найкращим бомбардиром клубу за всю його історію, прикладом таланту, пристрасті та відданості чорно-зеленим кольорам.

"Сассуоло – мій дім. Бути частиною Сассуоло – означає бути частиною сім'ї. Чорно-зелена футболка символізує мою історію, мою кар'єру, мою пристрасть. Тут я став людиною і футболістом, і я щасливий і гордий тим, що продовжую відчувати унікальні емоції, граючи в цих кольорах. Я дякую родині Скуінці, керівництву, всьому клубу, персоналу, моїм товаришам по команді і вболівальникам за те, що вони завжди поруч зі мною. Нам ще так багато доведеться пережити разом!", – зазначив Берарді.

Нагадаємо, що Берарді вигравав Євро-2020 у складі збірної Італії. Минулий сезон він провів у Серії В.

