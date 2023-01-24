Польський футбольний союз офіційно оголосив про призначення Фернанду Сантуша на посаду головного тренера "Кадри".

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Про термін роботи фахівця з Лєвандовскі і Ко наразі не повідомляється. Останнім місцем роботи Сантуша була збірна Португалії, з якою він зупинився на стадії 1/4 фіналу ЧС-2022, програвши Марокко. У 2016 році під його керівництвом Португалія стала тріумфатором Євро-2016.

Вже 24 березня збірна Польщі розпочне шлях у відборі Євро-2024 гостьовим матчем проти чехів. Також у цій групі є Молдова, Албанія та Фарерські острови.

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