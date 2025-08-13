Захисник Мілана та збірної Німеччини Малік Чау продовжить свою кар'єру в АПЛ.

Ньюкасл у своїх соцмережах оголосив про перехід Маліка Чау з Мілана. 24-річний захисник підписав контракт з "сороками" до 2030 року.

Мілан отримає за свого гравця 36 мільйонів євро. Крім того, "россонері" зможуть розраховувати на 4 млн бонусів.

Чау приєднався до італійського клубу у 2022 році, перейшовши з Шальке. Загалом він відіграв за Мілан у 85 матчах, в яких забив один гол та віддав два асисти.

Малік у складі молодіжної збірної Німеччини здобув титул чемпіона Європи U-21 у 2021-му. Його також викликали до першої команди Бундестіму, але Чау брав участь лише у товариських матчах.