Іменитий фахівець Фернанду Сантуш повернувся до роботи і буде працювати зі збірною Азербайджану.

Офіційний сайт Федерації футболу Азербайджану повідомив, що 69-річний португалець очолить команду. Прес-служба не розголосила деталі контракту з Фернанду Сатушем, але зауважила, що співпраця з тренером буде довгостроковою.

"Думаю, багато хто нам заздрить": Куман розкрив, що потрібно Нідерландам для успіху на Євро-2024

Керівництво Федерація окреслило завдання для португальця. Сантуш має побудувати конкурентоспроможну команду та успішно виступити з нею у відбірковому етапі на Євро-2028.

Нагадаємо, що фахівець вигравав чемпіонат Європи у 2016 році з Кріштіану Роналду і Ко, а також Лігу націй з Португалією. Крім португальців, Сантуш очолював збірні Греції та Польщі. Останнім місцем роботи тренера був Бешикташ, з яким він пропрацював лише три місяці.

Євро-2024: головний фаворит турніру валиться на очах, реванш за гучний скандал, українські вайби – прев'ю групи C