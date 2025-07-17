Чемпіон Європи-2024 у складі збірної Іспанії Альваро Мората не може залишити Галатасарай, попри досягнуту усну домовленість із Комо. Як повідомляє GOAL, іспанець вже погодив перехід до клубу, який очолює Сеск Фабрегас, але його трансфер опинився в підвішеному стані через ситуацію навколо Віктора Осімхена.

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Мората перебуває в оренді в турецькому клубі до січня 2026 року – його контракт належить Мілану. Галатасарай спочатку дав "зелене світло" на повернення форварда до Італії та перехід у Комо, однак тепер відмовляється його відпускати, поки не буде вирішено ситуацію з Осімхеном.

Клуб зосереджений на складних переговорах із Наполі щодо трансферу нігерійського нападника, які гальмуються через фінансові вимоги, структуру платежів та умови перепродажу. Через це Галатасарай призупинив усі пов’язані угоди – включно з поверненням Морати.

Крім того, через травму Мауро Ікарді головний тренер Окан Бурук вирішив повернути Морату до передсезонної підготовки з командою.

У Комо очікують на іспанця, отримавши попередню згоду як від нього, так і від Мілана. Але поки Галатасарай не визначиться з Осімхеном, жодних подальших кроків щодо Морати зроблено не буде. Повідомляється, що турецький клуб навряд чи активує опцію викупу, прописану в орендній угоді з Міланом.

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