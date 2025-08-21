Чемпіон Європи на виході з Ліверпуля – клуб Бундесліги готує трансфер
Хавбек Ліверпуля Харві Елліот найближчим часом може стати гравцем РБ Лейпциг.
Харві Елліот може залишити Ліверпуль цього літа. Як повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг, англійський півзахисник погодив особисті умови з РБ Лейпциг. Німецький клуб розглядає Елліота як заміну Хаві Сімонсу, який має перейти в Челсі.
Ліверпуль поки що чекає офіційної пропозиції. Раніше повідомлялося, що мерсисайдці оцінюють гравця приблизно у 58 мільйонів євро. Утім, офіційна пропозиція від РБ Лейпциг може надійти лише після того, як клуб завершить продаж Сімонса, вартість якого потягне на 70 млн.
Елліот приєднався до Ліверпуля у 2019 році з Фулхема. Попри молодий вік, він уже провів 148 матчів у всіх турнірах, але залишався радше гравцем ротації як при Юргені Клоппі, так і під керівництвом Арне Слота.
Цього літа 22-річний хавбек нагадав про свій потенціал, коли допоміг збірній Англії U-21 захистити титул чемпіона Європи та отримав нагороду найкращого гравця турніру.
Якщо трансфер Хаві Сімонса в Челсі буде завершено, РБ Лейпциг отримає шанс підписати Елліота, який прагне реалізувати себе на високому рівні.
