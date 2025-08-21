Харві Елліот може залишити Ліверпуль цього літа. Як повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг, англійський півзахисник погодив особисті умови з РБ Лейпциг. Німецький клуб розглядає Елліота як заміну Хаві Сімонсу, який має перейти в Челсі.

Ліверпуль поки що чекає офіційної пропозиції. Раніше повідомлялося, що мерсисайдці оцінюють гравця приблизно у 58 мільйонів євро. Утім, офіційна пропозиція від РБ Лейпциг може надійти лише після того, як клуб завершить продаж Сімонса, вартість якого потягне на 70 млн.

Елліот приєднався до Ліверпуля у 2019 році з Фулхема. Попри молодий вік, він уже провів 148 матчів у всіх турнірах, але залишався радше гравцем ротації як при Юргені Клоппі, так і під керівництвом Арне Слота.

Цього літа 22-річний хавбек нагадав про свій потенціал, коли допоміг збірній Англії U-21 захистити титул чемпіона Європи та отримав нагороду найкращого гравця турніру.

Якщо трансфер Хаві Сімонса в Челсі буде завершено, РБ Лейпциг отримає шанс підписати Елліота, який прагне реалізувати себе на високому рівні.

