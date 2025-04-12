На нападника Атлетіка Ніко Вільямса знову чекає гаряче літо через його можливий відхід.

Торік іспанець вирішив залишитися у баскському клубі, хоча Барселона хотіла бачити гравця у своїй команді.

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Як повідомляє estadio deportivo, Ніко Вільямс розглядає варіант продовжити свій контракт з Атлетіком ще на два сезони. Баски в новій угоді хочуть збільшити клаусулу, яка наразі становить 60 млн євро, щоб жоден клуб не зміг дозволити собі виплатити її.

Нагадаємо, що Ніко Вільямс зіграв за Атлетік у 162 матчах у всіх турнірах. В активі іспанця 29 голів та 30 результативних передач. З клубом він вигравав Кубок Іспанії. Ніко викликається до національної збірної, з якою він здобув титул чемпіона Європи.

До слова, окрім Барселони, Вільямсом активно цікавиться лондонський Арсенал.

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