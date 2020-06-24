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Чемпіон Європи близький до переходу з Бетіса в Лестер

15:42 - Читать на русском
Чемпіон Європи близький до переходу з Бетіса в Лестер
Роналду, Карвалью та Сілва / Getty Images

Хавбек Бетіса Вільям Карвалью має хороший шанс продовжити кар'єру в Англії.

Лестер вже домовився з португальцем щодо особистого контракту, стверджує Mаrca.

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"Лисам" ще потрібно узгодити суму трансферу з Бетісом, і тут є певні проблеми. У 2018 році іспанці заплатили 16 млн євро лісабонському Спортінгу за 75% прав на чемпіона Європи. "Огірки" мали можливість викупити решту за 10 млн, але відмовились. Тепер Лестеру необхідно вирішити питання і зі Спортінгом і з Бетісом, щоб підписати Карвалью "повністю".

У нинішньому сезоні Вільям провів лише 9 матчів у Прімері, результативними діями не відзначався.

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Теги
Англія Трансфери Іспанія Вільям Вільям Карвалью Бетіс Бетіс Лестер Сіті Лестер Сіті
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